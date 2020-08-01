В Шереметьево заправщик столкнулся с самолётом

Один человек пострадал.

На стоянке самолётов Шереметьево топливозаправщик въехал в Airbus 321, который принадлежит Аэрофлоту. ТАСС сообщает, что при этом пострадал сотрудник аэропорта. Медицинская помощь ему уже оказана. Источник агентства в экстренных службах отметил, что в самом самолёте на момент аварии пассажиров не было и сейчас аэропорт работает в обычном режиме.

Тем временем телеграмм-канал Baza опубликовал видео с места происшествия. На нем заметно, что топливозаправщик въехал в нос самолёта сбоку, а у грузовика сильно смята крыша кабины.

Официально ни в «Аэрофлоте», ни в аэропорту Шереметьево эту информацию еще не комментировали. В свою очередь по данным «Базы», Airbus, в который въехал заправщик, отстранили от полётов.

Информационное агентство «Москва» уточняет, что перед аварией самолёт готовился к рейсу в Сочи. Сейчас в оперативном порядке для этого перелёта предоставили резервный борт.

Агентство ТАСС также передаёт, что в Следственном комитете начали проверку по факту столкновения заправщика с самолётом.