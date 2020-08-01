На Дальнем Востоке проходят акции в поддержку жителей Хабаровского края

Они связаны с протестными митингами в защиту экс-губернатора региона Сергея Фургала, которые проходят в Хабаровске уже несколько недель.

Одними из первых на акцию солидарности вышли несколько десятков жителей Владивостока, передает региональное интернет-издание DVHab. Они прошлись шествием до центральной площади, где число людей увеличивалось, несмотря на дождь. Сейчас, правда, митинг в поддержку хабаровчан уже подходит к концу. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», нескольких человек задержали. Шествия также прошли в Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре. В Иркутске же, по данным Радио Свобода, на акцию вышли несколько сотен человек, которые кричат «Хабаровск, мы с тобой» и «Руки прочь от Байкала». Полицейские, как отмечаются, не вмешиваются в акцию. В Новосибирске же одиночные пикеты в поддержку Сергея Фургала фактически переросли в митинг на центральной площади, где собралось около 100 человек. Там также его участники скандировали лозунги в защиту экс-губернатора Хабаровского края. Сейчас там остается несколько десятков активистов, но ожидается, что к вечеру их вновь станет больше.

Акции солидарности с жителями Хабаровска пройдут и в других городах, в том числе, европейской части России. В том числе и в Москве они состоятся под лозунгом «Покормим голубей».

Жители Хабаровска четвертую субботу подряд выходят на акцию в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Участники митинга и шестви скандировали «Я/Мы – Сергей Фургал!, «Фургал – наш выбор!», «Честный суд в Хабаровске!» и «Свободу!», — сообщает наш корреспондент.