Минздрав объявил о планах начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в октябре

Глава ведомства Михаил Мурашко рассказал, что первыми, кому сделают прививки, станут учителя и врачи. Им введут препарат разработанный Национальный исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи, клинические испытания этой вакцины, по словам Мурашко, завершены.

Прежде, чем вводить вакцину учителям, надо убедиться в её безопасности – подчеркнул в интервью «Эху» сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

По данным Оперативного штаба, за сутки в России заразились коронавирусом ещё 5462 человека, 95 скончались.