Жители Хабаровска сегодня провели очередную крупную акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала и против назначения на должность главы края Михаила Дегтярёва. Помимо лозунгов «Я/Мы Сергей Фургал» и «Россия, выходи!» на митинге и шествии были скандирования «Путина в отставку», «Дегтярев, уходи!», а также «Позор!» в адрес полиции. Накануне в Хабаровске на 7 суток арестовали блогера Алексея Романова, который рассказывал о митингах на своем YouTube-канале, на 8 суток арестовали Ростислава Буряка водителя так называемого «фургаломобиля» — машины, обклеенной портретами Фургала. И Романова, и Буряка признали виновными в создании помех движению в ходе массовой акции.