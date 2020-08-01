Жители Хабаровска сегодня провели очередную крупную акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала и против назначения на должность главы края Михаила Дегтярёва. Помимо лозунгов «Я/Мы Сергей Фургал» и «Россия, выходи!» на митинге и шествии были скандирования «Путина в отставку», «Дегтярев, уходи!», а также «Позор!» в адрес полиции. Накануне в Хабаровске на 7 суток арестовали блогера Алексея Романова, который рассказывал о митингах на своем YouTube-канале, на 8 суток арестовали Ростислава Буряка водителя так называемого «фургаломобиля» — машины, обклеенной портретами Фургала. И Романова, и Буряка признали виновными в создании помех движению в ходе массовой акции.
2020-08-01T10:36:58+03:00
2020-08-01T10:36:58+03:00
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10:36, 01 августа 2020
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