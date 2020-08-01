За последние сутки в России выявлено 5 462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 114 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 845 443 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исходов, выздоровели 646 524 человека.

В Крыму за сутки зарегистрировано наибольшее число заразившихся коронавирусом с начала июля. Заболели 37 человек, сообщил в соцсетях глава республики Сергей Аксёнов. С 1 июля в Крыму открылся туристический сезон.