Минздрав объявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной в Центре Гамалеи

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, массовая вакцинация начнётся в октябре. В первую очередь планируется вакцинировать медиков и учителей. Мурашко добавил, что министерство ожидает ещё не менее двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19 в ближайшие полтора – два месяца.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев утверждает, что разрабатываемая в нашей стране вакцина от коронавируса даёт 100% результат. С соответствующим комментарием он выступил в интервью американскому телеканалу CNN.

По словам Дмитриева, благодаря некоторым характеристикам вакцина даёт иммунитет на больший срок, чем можно было ожидать.