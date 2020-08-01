Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне

Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне. Теперь его дело вновь передадут низшей инстанции – правда, только для того, чтобы определить, насколько суровым будет наказание.

Царнаеву отменили приговор к смертной казни по 5 пунктам обвинения, еще по трем его оправдали. Но всего этих пунктов было около 30. Царнаев в любом случае останется в тюрьме до конца жизни, уверяет апелляционный суд в своем постановлении, но вопрос теперь лишь в том, казнят ли его. Пока же, таким образом, увенчались успехом усилия адвокатов осужденного по делу о взрывах на Бостонском марафоне. Они не отрицали, что Джохар Царнаев причастен к теракту – но настаивали, что он находился под влиянием своего старшего брата Тамерлана Царнаева, убитого при попытке задержания. Кроме того, защита полагала, что присяжные не были непредвзятыми из-за того, что разбирательство проходило в самом Бостоне. К смертной казни Джохара Царнаева приговорили еще в 2015, а апелляция его адвокатов рассматривалась последние четыре года. К слову, президент США Дональд Трамп уже посчитал отмену приговора «нелепой», назвав Царнаева «зверем».

Два взрыва с интервалом в несколько секунд на Бостонском марафоне прогремели в апреле 2013 года. Жертвами стали три человека, более 260 получили ранения.