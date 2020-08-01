Россия с сегодняшнего дня частично возобновила международное авиасообщение

Первые рейсы после длительных ограничений, вызванных коронавирусом, выполняются из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми возобновлены перелеты — Великобритания, Танзания и Турция. Кроме того, с сегодняшнего дня открылись границы с Абхазией.

Пока список городов, куда могут улететь россияне, ограничен. Среди них Лондон, остров Занзибар, Анкара и Стамбул. Что касается Турции, с 10 августа доступными для прямого перелета станут Анталья, Бодрум и Даламан.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщало, что в правительстве обсуждается вопрос о полном открытии границ уже с 11 августа. Однако официально эта информация не подтверждалась. Между тем, глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что сейчас Россия ведет переговоры с 30 государствами о возобновлении авиасообщения. Первыми на предложение нашей страны уже откликнулись Южная Корея и Таджикистан.

Ранее Евросоюз опубликовал так называемый «белый список» государств, с которыми в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение, однако нашу страну в него не включили из-за коронавирусной статистики.