Один человек пострадал при столкновении самолёта и топливозаправщика с самолётом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Источник уточнил, что это было касательное столкновение с самолётом Эйрбас А321, пострадавший – работник аэропорта.