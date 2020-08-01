Жители Хабаровска провели новую акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. Это уже четвертое массовое шествие горожан.
Акции в поддержку Сергея Фургала сегодня также прошли во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и на Сахалине.
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Жители Хабаровска провели новую акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. Это уже четвертое массовое шествие горожан.
Акции в поддержку Сергея Фургала сегодня также прошли во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и на Сахалине.
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