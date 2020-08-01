У муниципального депутата Юлии Галяминой за сутки прошли два обыска

Её обвиняют в нарушениях правил проведения уличных акций.

Сотрудники СК отпустили Юлию Галямину поздно ночью под подписку о невыезде. До этого у неё проходили обыски, сначала в загородном доме, а затем в столичной квартире, после которых у депутата и у её мужа изъяли телефоны. Также обвиняемую отвезли в следственный комитет, где продержали на допросе около четырёх часов. Сама она позже рассказала у себя в «Твиттере», что отказалась от дачи показаний.

Юлии Галяминой грозит до пяти лет лишения свободы по статье о неоднократном нарушении правил проведения уличных мероприятий. По версии следствия, в последний раз она нарушила закон 15-ого июля, когда в интернете призывала приходить на акцию на Пушкинской площади против поправок к Конституции.



Сама Галямина назвала это дело политически мотивированным, отметив, что его завели, чтобы не дать ей выдвинуться на следующих выборах.

Галямина также добавила, что все аресты и задержания, на основе которых могли возбудить дело, были неправомерными. Она обещала их обжаловать.

Юлия Галямина может стать третьим человеком, осужденным по уголовной статье о нарушениях на пикетах и митингах. Ранее приговоры по ней выносили активистам Эльдару Дадину и Константину Котову.