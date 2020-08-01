Президент США Дональд Трамп раскрыл сведения о доходах за прошлый год. В прошлом году бизнес принёс ему почти 450 миллионов долларов, это несколько больше, чем год назад. Трамп получил около 14 миллионов от продажи особняка в Бевели Хилз, более 100 тысяч долларов в качестве гонорара за книгу «Искусство заключать сделки», пенсии от гильдии киноактёров и федерации артистов. Согласно отчёту, за президентом числится 14 кредитов.