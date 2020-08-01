Программа «Дальневосточный гектар» с сегодняшнего дня стала доступна для всех россиян

Свой гектар в Бурятии и Забайкальском крае теперь могут получить все граждане России. Программа предполагает, что первоначально землю предоставят в безвозмездное пользование на пять лет. За это время владелец должен будет хотя бы начать осваивать территорию, после чего он сможет или взять её в собственность, или в аренду на сорок девять лет. При этом, если на этом гектаре так и не будет произведено никаких работ, государство заберёт его обратно.

Подать заявку на получение земли можно на интернет-портале «надальнийвосток.рф» и при этом необходимо заранее зарегистрироваться на сайте госуслуг.

Свой гектар на Дальнем Востоке россияне могут получить с 2016-ого года. За это время в программе поучаствовали как минимум 77 тысяч человек. Как сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, около сорока процентов этих людей используют участки для сельского хозяйства, а остальные заняты в сфере бизнеса и туризма.

На территории Бурятии и Забайкальского края программа «Дальневосточный гектар» начала действовать ровно год назад. Сначала она была доступна только местным жителям, а с 1-ого февраля – всем, кто прописан в Дальневосточном федеральном округе.