Из московских аэропортов вылетели первые после возобновления международного авиасообщения самолёты за рубеж. Сегодня Россия открыла перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию.

По данным источников агентства ТАСС, российские власти обсуждают открытие авиасообщение со всеми странами с 11 августа. Окончательного решения пока нет.