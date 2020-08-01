Из московских аэропортов вылетели первые после возобновления международного авиасообщения самолёты за рубеж. Сегодня Россия открыла перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию.
По данным источников агентства ТАСС, российские власти обсуждают открытие авиасообщение со всеми странами с 11 августа. Окончательного решения пока нет.
Из московских аэропортов вылетели первые после возобновления международного авиасообщения самолёты за рубеж
Из московских аэропортов вылетели первые после возобновления международного авиасообщения самолёты за рубеж. Сегодня Россия открыла перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию.