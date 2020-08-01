В Хабаровске под проливным дождём прошла новая акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Протестующие традиционно собрались у здания краевой администрации и затем проследовали по центральным улицам. Они скандировали «И в жару, и под дождём — за Фургала мы идём!». У некоторых участников, как отмечает сайт «Медиазона», лозунги были написаны на зонтах.