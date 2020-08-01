Муниципального депутата Юлию Галямину, ставшую фигуранткой уголовного дела, отпустили под подписку о невыезд

Московского муниципального депутата Юлию Галямину, ставшую фигуранткой уголовного дела, отпустили под подписку о невыезде. Накануне на её даче прошёл обыск, силовики изъяли технику, Галямину увезли на допрос, в ходе которого ей были предъявлены обвинения по статье о неоднократном участии в несанкционированных акциях. Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат муниципального депутата Михаил Бирюков. Он уточнил, что его подзащитная вину не признаёт.
2020-08-01T09:31:23+03:00
2020-08-01T09:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 01 августа 2020
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