В Великобритании отложили новый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

Это связано с ростом числа зараженных.

Решение о продлении режима сохранения запретов принял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, он понимает, что принятые меры станут настоящим ударом для многих людей. Глава кабинета министров выразил сожаление, что приходится действовать таким образом, но отметил, что рисковать нельзя. Его слова приводит агентство Reuters. Планировалось, что с 1 августа в Великобритании заработает большинство заведений, где собирается много людей, таких как казино, катки и боулинг-клубы. Власти хотели разрешить показы спектаклей в некоторых театрах и проведение свадебных праздников с 30 гостями. Однако теперь все это откладывается минимум на 2 недели. Кроме того, все прилетающие в страну по-прежнему должны соблюдать 14-дневный карантин.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» сократила число регулярных рейсов в Великобританию: до пандемии их было до пяти в день, а после возобновления полетов стало не более двух.