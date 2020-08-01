Интернет-портал Tut.by сообщает об ужесточении контроля на российского-белорусской границе со стороны России

Это происходит на фоне обострения отношений между странами из-за задержания белорусскими властями российских граждан, которых в Минске называют бойцами «ЧВК Вагнера». Пользователи соцсетей пишут, что на основном автомобильном погранпереходе на трассе Минск – Москва российские пограничники переписывают данные белорусских граждан. Из-за этого образовались многокилометровые пробки.



О задержании 33 россиян стало известно в минувшую среду. По версии белорусских властей, они прибыли в страну, чтобы попытаться дестабилизировать политическую ситуацию в преддверии президентских выборов, которые должны пройти 9 сентября. В Москве утверждают, что задержанные являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые следовали транзитом в Стамбул, но опоздали на самолет. Между тем, их выдачи намерен добиваться Украина в связи с их деятельностью в Донбассе.



В законодательствах Белоруссии, России и Украины нет положений о наемничестве и частных военных компаний, — напомнил корреспондент агентства Униан в Москве Роман Цымбалюк. Вопрос о выдаче задержанных будет зависеть от поведения президента Белоруссии, — считает Цымбалюк.



По мнению Цымбалюка, в этом случае можно закрывать Минскую площадку для переговоров, поскольку принимающая сторона не является независимым партнером.