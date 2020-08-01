В Хабаровске уже четвертую субботу подряд проходит акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Жители также выступают против назначения на его место Михаила Дегтярева. Как пишет местный интернет-портал DVhab.ru, в акции, несмотря на дождь, приняли участие несколько тысяч человек, но значительно меньше, чем неделей ранее. Администрация города оценила число протестующих в 3,5 тысяч. Сейчас шествие по улицам уже закончилось. Митингующие собрались у администрации края. Они скандируют «Фургал — наш выбор!», «[Мэра] Кравчука в отставку!», «Дегтярева долой!», «Россия, выходи!». Как сообщает телеканал «Дождь», лозунги постепенно меняются с региональной повестки на федеральную.

Кроме того, участники скандировали «Полиции — позор!», хотя ранее благодарили силовиков за невмешательство. Накануне в Хабаровске произошли первые аресты, связанные с протестами.

Акции солидарности с хабаровчанами также проходят сегодня и в других городах Дальнего Востока — Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке.