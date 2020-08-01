Россия частично возобновляет международное авиасообщение, прерванное несколько месяцев назад из-за пандемии

Первыми странами, куда смогут летать россияне, стали Турция, Великобритания и Танзания. Пока пассажирские авиаперевозки будут осуществляться из трех городов. В связи с этим будут отменены лимиты по пассажиропотоку. Об этом ранее рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих.

Работа по расширению географии открываемых международных направлений продолжается. Сейчас в работе порядка 30 стран, с которыми авиавласти ведут переговоры, добавил Дитрих.

Между тем, агентство ТАСС сообщает со ссылкой на источники в авиаотрасли, что российские власти обсуждают возможность открытия международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа. Однако, окончательное решение пока не принято.