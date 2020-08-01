В Хабаровске, несмотря на ливень, состоялась очередная массовая акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Люди традиционно собрались у здания администрации края и отправились шествием по улицам города. У некоторых протестующих, как пишет интернет-издание «Медиазона», лозунги БЫЛИ написаны прямо на зонтах. В ходе сегодняшней акции участники скандировали «Полиции — позор!», хотя ранее благодарили силовиков за невмешательство. Накануне стало известно, что суд арестовал на семь суток блогера Алексея Романова, который освещал ютуб-канале стихийные митинги в Хабаровске.
2020-08-01T08:31:15+03:00
2020-08-01T08:31:15+03:00
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08:31, 01 августа 2020
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