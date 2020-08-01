В Петербурге состоятся похороны олимпийского чемпиона по легкой атлетике Александра Аксинина

Аксинин скоропостижно скончался в возрасте 65 лет. В начале 80-х он был одним из сильнейших спринтеров Советского Союза и Европы. НА монреальской олимпиаде в 1976 году Аксинин в составе советской четверки занял третье место в эстафете 4 по 100 метров. Четыре года спустя США Великобритания и ряд западных стран бойкотировали Олимпийские Игры из-за ввода войск в Афганистан. Часть спортсменов приехала в Москву, но выступали они под олимпийским флагом. Советская эстафетная команда финишировала первой и завоевала золотые медали. Александра Аксинина похоронят в тот же день, когда он поднялся на верхнюю ступень олимпийского пьедестала, но только сорок лет спустя. Церемония прощания пройдет на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

После окончания карьеры Александр Аксинин работал тренером, а также возглавлял кафедру легкой атлетики университета физкультуры и спорта имени Лесгафта.