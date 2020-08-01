Работающие пенсионеры с этого дня начнут получать немного больше

Выплаты пожилым людям, которые продолжают трудиться, скорректируют. Перерасчет проведут автоматически, дополнительных заявлений для этого не нужно, сказали Российской газете в пенсионном фонде. Индексацию пенсий работающим россиянам отменили 4 года назад. Вместо неё ежегодно производят корректировку выплат с учётом вновь поступивших на счёт пенсионеров страховых взносов. Размер прибавки будет небольшим – максимум 279 рублей, пишет издание. Сумму рассчитают индивидуально, исходя из заработной платы пенсионера. Увеличение коснется также накопительных пенсий, в августе они вырастут почти на 10 процентов, сообщили в пенсионном фонде. Там уточнили, что повышение коснется 80 тысяч человек. Фонд обещал повысить и срочные пенсионные выплаты. Их получают участники программы софинансирования пенсионных накоплений, на сегодняшний момент, около 32 тысяч россиян, пишет газета.

Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты – вдвое больше. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет или раньше при наличии права досрочного выхода на пенсию.