Абхазия сегодня откроет границу с Россией

Решение принял оперативный штаб.

Границу открывают на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии. Эксперты оценили уровень готовности объектов местной инфраструктуры к приему туристов и пришли к выводу, что они отвечают необходимым требованиям, отмечается сообщении оперативного штаба. Для принятия решения специалисты ездили непосредственно в Абхазию, чтобы оценить обстановку на месте. В итоге они дали свое положительное заключение по вопросу открытия границы, передает агентство «Интерфакс».

При этом в администрации президента Абхазии ранее сообщили, что вопрос о необходимости предоставления туристами отрицательных результатов теста на коронавирус стороны решат на взаимной основе. Это значит, что в случае, если результаты отрицательных анализов потребуются для въезда в Россию, то подобные справки спросят и по прибытию в Абхазию.

С большинством стран границы по-прежнему остаются закрытыми из-за ситуации с коронавирусом.