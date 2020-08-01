Следователи провели ночной обыск в квартире московского муниципального депутата Юлии Галяминой

До этого следственные действия прошли у нее на даче, там были изъяты телефоны. Потом ее 4 часа допрашивали. Об этом рассказала сама Галямина. В итоге ее отпустили под подписку о невыезде. Накануне Следственный комитет завел против нее уголовное дело о неоднократных нарушениях при организации митинга.

Все обвинения, которые могут быть предъявлены Галяминой по этой статье, будут несправедливыми, об этом сказал «Эху» ее адвокат Михаил Бирюков.

По версии следствия, в начале июля депутат опубликовала в Сети призывы к участию в несогласованном митинге в Москве 15 июля против поправок к Конституции. Галямина считает это дело политически мотивированным.