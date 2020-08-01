Великобритания отменила запланированное на сегодня ослабление ограничений

Это связано с растущими темпами распространения коронавируса на острове.

Вместо ожидаемого послабления введённых из-за пандемии запретов, сегодня в Британии наоборот введут новые правила. Так, в десяти городах Северной Англии чиновники попытались таким образом ограничить массовые собрания, чтобы люди из разных районов не пересекались. Жителей просят отдыхать только в дворах, которые относятся к их домохозяйствам, то же самое касается баров и пабов.

О решении перенести запланированные на сегодня послабления премьер-министр Борис Джонсон объявил вчера. По его словам, он надеялся что к этому дню появится возможность открыть, например, казино, скейт-парки и залы для боулинга, но их возвращение к работе пришлось отложить как минимум на две недели.

Также глава правительства добавил, что в августе в Великобритании станет больше мест, в которых будет необходимо носить маски, среди них — музеи, галереи, кинотеатры и религиозные объекты.

По данным университета Джонса Хопкинса Великобритания занимает десятое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса – это около трехсот тысяч заболевших. В последнее время ежедневный прирост не превышает 850 человек.