В Хабаровске продолжается акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

По данным местного интернет-портала DVHAB.RU, в ней принимают участие несколько тысяч человек, что значительно меньше, чем неделей ранее. Администрация города сообщила, что участников 3,5 тысячи, что, по ее оценке, вдвое меньше, чем в предыдущую субботу.

Отметим, что неделей ранее журналисты насчитали свыше 20 тысяч участников. Протестующие вновь устроили шествие по центру города и собрались на площади Ленина, требуя, чтобы расследование в отношении Фургала проходило в Хабаровске, а не в Москве.

Митинг в поддержку бывшего губернатора состоялся сегодня и во Владивостоке. Там собралось несколько десятков человек, двоих задержали.