Срок декларационной кампании российских госслужащих истекает сегодня

Отчитаться о своих доходах в минувшем году чиновники первоначально должны были до 1 апреля, однако из-за пандемии президентским указом была предоставлена 4-месячная отсрочка.

Государственные служащие всех уровней – федерального, регионального и муниципального – должны предоставить сведения о своих доходах, расходах, а также о владении транспортом, недвижимостью и обязательствах имущественного характера. Если декларация за отчетный год не представлена, а для этого остался только предстоящий день, чиновник лицо подлежит освобождению от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Все сведения должны быть поданы через специальное программное обеспечение. Перенос сроков декларационной кампания в Кремле объясняли тем, что многие госслужащие из-за угрозы коронавируса весной были вынуждены перейти переходом на удаленную работу. В декларациях указываются и данные в отношении членов семей чиновников – супругов и несовершеннолетних детей.

После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах органов власти в течение двух недель.