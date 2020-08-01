Газ для российских потребителей с сегодняшнего дня подорожает на 3%

Автоматически это может сказаться и на цене поставок независимых производителей, которые продают свой газ с привязкой к регулируемой цене «Газпрома». Это увеличение распространяется на промышленных потребителей и население.

В апреле ФАС предложила повысить с 1 июля оптовые цены на газ для населения и других потребителей, однако индексация была отложена в связи с коронакризисом.