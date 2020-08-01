Президент США Дональд Трамп намерен запретить работу китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов. Об этом он сказал журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон, сообщает пресс-пул Белого дома. Американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.