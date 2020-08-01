7 человек, включая члена нижней палаты заксобрания штата Аляска Гэри Кноппа, погибли в авиакатастрофе в США

Семеро человек, включая члена нижней палаты законодательного собрания штата Аляска Гэри Кноппа, погибли в авиакатастрофе в США. Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе недалеко от аэродрома города Солдотна, сообщили газете «Нью-Йорк таймс» в Национальном управлении по безопасности на транспорте. Одним из самолетов управлял конгрессмен. В авиакатастрофе никто не выжил. Идет расследование обстоятельств и причин случившегося. Отмечается, что видимость в этом районе во время столкновения была отличной, погодные условия благоприятными.
2020-08-01T05:12:09+03:00
2020-08-01T05:12:09+03:00
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05:12, 01 августа 2020
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