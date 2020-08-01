МЧС предлагает ужесточить уголовную ответственность за пожары по неосторожности. В случае, если это привело к уничтожению или повреждению чужого имущества в крупном размере, наказание хотят увеличить до трех лет лишения свободы, при особо крупном ущербе — до четырех лет. Это следует из законопроекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас максимальное наказание предусматривает один год лишения свободы.