Шесть человек пострадали при пожаре на заправочной станции на Кубани. Все они доставлены в центральную районную больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Взрыв и последующий пожар произошли минувшим вечером на газозаправке в Динском районе Краснодарского края. Площадь возгорания составила 300 кв. м. По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что водитель «Газели» не убедился в том, что топливно-заливной шланг убран из бака, и начал движение, повредив оборудование. Пожар ликвидирован. Полиция, прокуратура и региональное следственное управление проводят проверки.
2020-08-01T05:10:05+03:00
2020-08-01T05:10:05+03:00
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05:10, 01 августа 2020
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