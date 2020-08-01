Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщается в ее Telegram-канале. Накануне Следственный комитет завел против нее уголовное дело о неоднократных нарушениях при организации митинга. В тот же день у нее прошло два обыска – сначала на даче, потом, уже глубокой ночью, в квартире. Между этим ее четыре часа допрашивали, об этом рассказала сама Галямина. По версии следствия, в начале июля депутат опубликовала в Сети лозунги с призывами к участию в несогласованном митинге в Москве 15 июля против поправок к Конституции. Галямина считает это дело политически мотивированным.
2020-08-01T05:09:15+03:00
2020-08-01T05:09:15+03:00
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05:09, 01 августа 2020
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