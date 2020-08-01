ТАСС: российские власти обсуждают возможность открытия международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа

ТАСС выяснил, что российские власти обсуждают возможность открытия международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа. Но окончательное решение пока не принято, сообщили

агентству два источника в авиаотрасли. Один из них уточнил, что об этом шла речь на недавнем совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. С сегодняшнего дня Россия частично возобновила международное авиасообщение только с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Накануне оперативный штаб

проинформировал, что вопрос расширения этого списка прорабатывается.