Запуск французской ракеты Ariane 5 снова отложен. Его отменили за четыре минуты до старта из-за поступившего в последний момент «красного сигнала» о технических проблемах, сообщила в Твиттере компания-оператор Arianespace. Запуск должен был произойти этой ночью с космодрома Куру во французской Гвиане. Ракета должна была вывести на орбиту аппарат MEV-2 для продления срока эксплуатации геостационарных спутников Intelsat, спутник Galaxy 30 компании Intelsat для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории США, и японский телекоммуникационный аппарат BSAT-4b.
2020-08-01T04:06:44+03:00
2020-08-01T04:06:44+03:00
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04:06, 01 августа 2020
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