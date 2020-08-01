Запуск французской ракеты Ariane 5 снова отложен. Его отменили за четыре минуты до старта из-за поступившего в последний момент «красного сигнала» о технических проблемах, сообщила в Твиттере компания-оператор Arianespace. Запуск должен был произойти этой ночью с космодрома Куру во французской Гвиане. Ракета должна была вывести на орбиту аппарат MEV-2 для продления срока эксплуатации геостационарных спутников Intelsat, спутник Galaxy 30 компании Intelsat для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории США, и японский телекоммуникационный аппарат BSAT-4b.