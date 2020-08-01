Верховный суд США отказался останавливать строительство стены на границе с Мексикой. На этом настаивали в своем иске две неправительственные организации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение суда. Ранее сообщалось, что ураган «Ханна» разрушил часть стены, установленной по распоряжению американского президента Дональда Трампа.