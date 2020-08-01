Верховный суд США отказался останавливать строительство стены на границе с Мексикой. На этом настаивали в своем иске две неправительственные организации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение суда. Ранее сообщалось, что ураган «Ханна» разрушил часть стены, установленной по распоряжению американского президента Дональда Трампа.
2020-08-01T04:06:04+03:00
2020-08-01T04:06:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2685345-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 01 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)