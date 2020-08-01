Интернет-портал Tut.by сообщает об ужесточении контроля на российского-белорусской границе со стороны России. Это происходит на фоне обострения отношений между странами из-за задержания белорусскими властями 33 российских граждан, как утверждается, бойцов «ЧВК Вагнера». Белорусские пользователи соцсетей пишут, что на основном автомобильном погранпереходе на трассе Минск – Москва российские пограничники переписывают данные белорусских граждан. Из-за этого образовались многокилометровые пробки. Как пишет Tut.by со ссылкой на аудиозапись общения людей с начальником смены погранслужбы ФСБ России, из Москвы поступило указание фиксировать данные всех, кто пересекает границу в обе стороны. Посольство Белоруссии в Москве подтвердило получение от России информацию об усилении контроля. В дипмиссии связали это с расширением категорий граждан, которым разрешено пересекать границу и, как следствие, увеличившимся пассажиропотоком.
2020-08-01T04:05:20+03:00
2020-08-01T04:05:20+03:00
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04:05, 01 августа 2020
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