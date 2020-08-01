Россия частично возобновляет международное авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса

Россия частично возобновляет международное авиасообщение, прерванное несколько месяцев назад из-за пандемии коронавируса. Первыми странами, куда смогут летать россияне, стали Турция, Великобритания и Танзания. С сегодняшнего дня можно будет улететь в Лондон, Анкару, Стамбул и на остров Занзибар, а с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Пока пассажирские авиаперевозки будут осуществляться из трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Кроме того, накануне стало известно об открытии границы России с Абхазией. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу.