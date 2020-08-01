Вдова украинского рэп-музыканта Энди Картрайта Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах. По версии следствия, исполнитель, чье настоящее имя Александр Юшко, был убит в ходе конфликта с женой. После чего она расчленила его тело, чтобы скрыть следы преступления. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте. Ранее Кохал уверяла, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она его расчленила, разложила останки по пакетам, но не придумала, что дальше с ними делать, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Тело музыканта отправлено на экспертизу. Причина его смерти пока остается неизвестной.
2020-08-01T03:08:23+03:00
2020-08-01T03:08:23+03:00
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03:08, 01 августа 2020
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