Дональд Трамп счел «нелепостью» отмену смертного приговора бостонскому террористу Джохару Царнаеву

Дональд Трамп счел «нелепостью» отмену смертного приговора Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне. Президент США назвал его «зверем», убившим «очень много людей», передает CBS Boston. Накануне апелляционный суд США решил, что присяжные, приговорившие Царнаева к высшей мере, не были беспристрастны и подверглись досудебной огласке. Теперь судья нижестоящего суда должен провести новое разбирательство по вопросу о том, какой приговор вынести организатору теракта.

Напомню, взрывы прогремели во время марафона в Бостоне 15 апреля 2013 года. Погибли три человека, более 280 получили ранения, многие из них лишились конечностей. По данным следствия, организаторами теракта были выходцы из Чечни братья Царнаевы. Старший Тамерлан был застрелен полицией при задержании.