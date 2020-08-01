Россия возобновляет полеты в три страны — Турцию, Великобританию и Танзанию. С сегодняшнего дня вступает в силу решение о частичном открытии международного авиасообщения.

Полеты в Турцию будут возобновлены в два этапа: с 1 августа начнут выполнять рейсы в Стамбул и Анкару, а с 10-го — на основные турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. Улететь можно будет из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнили в Росавиации, на субботу запланированы рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Стамбул и Лондон. Также в этот день во Внукове приземлится рейс Turkish Airlines из Стамбула, а в Домодедове — Pegasus Airlines.