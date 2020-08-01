У московского муниципального депутата Юлии Галяминой чуть более получаса назад завершился очередной обыск. Об этом она сама написала в Твиттере. Уже глубокой ночью следователи поехали к ней на квартиру, откуда недавно, как пишет в твиттере оппозиционный политик Дмитрий Гудков, уже украли технику. Этому предшествовал обыск у нее на даче, где силовики забрали телефоны, и четырехчасовой допрос в Следственном комитете. Как рассказала после этого сама Галямина, следователи ее спрашивали о предыдущих административных задержаниях и об акции 15 марта. Галямина, по ее словам, отказалась отвечать на вопросы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Минувшим вечером ей предъявили обвинение о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В СК утверждают, что она разместила в соцсетях призывы участвовать в акции против поправок к Конституцию. Депутат считает это дело политически мотивированным.