В США задержаны трое подозреваемых во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Их возраст от 17 до 22 лет, сообщает Минюст страны. Им предъявлены обвинения, в том числе, в организованном мошенничестве, взломе аккаунтов, незаконном использовании персональных данных и отмывании денег. Им грозит до 20 лет тюрьмы. Двое подозреваемых арестованы, в том числе подросток. По версии следствия, хакеры взломали около 130 твиттер-аккаунтов, в том числе знаменитостей и компаний, после чего разместили там предложение перевести им биткоины и пообещали вернуть в два раза больше, но полученные деньги забрали себе. В результате они получили около 400 переводов на сумму более 100 тысяч долларов.