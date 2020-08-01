Россия с сегодняшнего дня открывает границу с Абхазией. Об этом сообщается по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом. Там отметили, что инфраструктура страны готова к приему российских туристов. С 1 августа Россия также откроет границы еще с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, Москва ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Объединенными Арабскими Эмиратами, Венгрией и Мальдивами.
2020-08-01T02:08:51+03:00
2020-08-01T02:08:51+03:00
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02:08, 01 августа 2020
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