Россия с сегодняшнего дня открывает границу с Абхазией. Об этом сообщается по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом. Там отметили, что инфраструктура страны готова к приему российских туристов. С 1 августа Россия также откроет границы еще с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, Москва ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Объединенными Арабскими Эмиратами, Венгрией и Мальдивами.