ВОЗ зарегистрировала максимальный суточный прирост с начала пандемии коронавируса – свыше 292,5 тысяч случаев

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала максимальный суточный прирост с начала пандемии коронавируса – свыше 292,5 тысяч случаев. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июля — 286 тысяч. Всего с начала эпидемии, согласно информации организации, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 17 миллионов, число жертв составляет почти 669 тысяч. Данные университета Джонса Хопкинса еще несколько выше.

На днях глава ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что за последние шесть недель количество выявленных случаев инфицирования в мире примерно удвоилось, пандемия продолжает набирать обороты. Позднее он связал резкий рост числа зараженных в ряде стран с беспечностью молодежи и несоблюдением мер защиты.