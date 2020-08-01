Чулпан Хаматова не видит в театре «Современник» никакой «катастрофической ситуации», о которой заявил Сергей Гармаш

Чулпан Хаматова не видит в театре «Современник» никакой «катастрофической, чудовищной ситуации», о которой заявил покинувший театр Сергей Гармаш. По мнению актрисы, у нового художественного руководителя Виктора Рыжакова, возглавившего коллектив в конце прошлого года после смерти Галины Волчек, не было возможности себя показать. «Не успели с ним познакомиться, как театр закрыли на карантин, — пояснила Хаматова в интервью РБК. Она отметила, что у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр. И если один художник не может согласиться с другим художником — он выбирает другой путь.

Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра. В открытом письме, которое опубликовала газета «Московский комсомолец», он объяснил свое решение «чудовищной ситуацией», которая сложилась в «Современнике». В частности, Гармаш раскритиковал проект «Диалоги «Современника». Война и мир», запущенный к юбилею победы в Великой Отечественной войне. По мнению актера, некоторые прозвучавшие в проекте высказывания являются «кощунством, провокацией и даже преступлением».