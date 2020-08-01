Создатель фильмов «Жизнь Дэвида Гейла» и «Полуночный экспресс» режиссер Алан Паркер скончался на 77-м году жизни

Британский режиссер, создатель фильмов «Жизнь Дэвида Гейла» и «Полуночный экспресс» Алан Паркер скончался на 77-м году жизни. Причины смерти не уточняются. Известно, что в последние несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием. У него осталась жена, пятеро детей и семеро внуков.

Паркер дважды номинировали на «Оскар», пять раз он становился лауреатом премии BAFTA. Фильм «Птаха» принес ему гран-при Каннского фестиваля. Он был одним из организаторов Гильдии режиссеров Великобритании, а также создателем и председателем Совета по кинематографии Королевства. В 2002 году он получил рыцарское звание.