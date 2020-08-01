В США отменили смертный приговор Джохару Царнаеву, осужденному за организацию теракта во время Бостонского марафона семь лет назад. Федеральный апелляционный суд согласился с обвинением, но постановил провести новое судебное заседание о назначении наказания. Таким образом, прокуратура вновь может потребовать для него смертной казни, передает Reuters.

В результате взрыва, который Царнаев устроил вместе со своим старшим братом Тамерланом на финишной прямой марафона, погибли 3 человека, еще 260 были ранены. Тамерлана застрелили при задержании, а Джохара приговорил в 2015 году к высшей мере.