В Минске утверждают, что задержанные в Белоруссии россияне не собирались лететь в Стамбул

В Минске утверждают, что задержанные в Белоруссии россияне имели билеты на самолет в Стамбул, но не собирались туда лететь. Об этом сказал телеканалу «ОНТ» руководитель следственной группы Александр Агафонов. По его словам, в ходе допроса задержанные дали противоречивые показания. Так, 11 человек заявили, что планировали лететь в Венесуэлу, 15 — в Турцию, два — на Кубу, один — в Сирию. «Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались», — добавил Агафонов.

О задержании 33 россиян стало известно в минувшую среду. Белорусские спецслужбы называют их бойцами ЧВК Вагнера, которые намеревались организовывать массовые беспорядки. По данным России, задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, ехавшие через Белоруссию транзитом. В Кремле накануне заявляли, что действия белорусских властей «не совсем укладываются в параметры союзнических отношений».